ФК «Урал» на Кипре провёл встречу с сербским клубом «Чукарички»

10:23 | 5.02.2020

Фото: ФК «Урал»

Накануне, 4 февраля, футбольный клуб «Урал» вничью сыграл с сербским клубом «Чукарички» – 1:1. Встреча состоялась в кипрском городе Пафос, где у свердловчан проходит спортивно-тренировочный сбор.



Матч начался активно – команды пыталась организовать опасные моменты у ворот друг друга. Открыть счёт смог на 21 минуте Андрей Егорычев. Незадолго до перерыва сербские футболисты разыграли комбинацию, которая завершилась результативным ударом, – 1:1.



Во втором тайме соперники не смогли забить гол и определить победителя. Встреча завершилась ничьей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»