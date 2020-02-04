Самым популярным автомобилем 2019 года в Екатеринбурге оказалась LADA Vesta

09:57 | 5.02.2020

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» проанализировали рынок новых легковых автомобилей в российских городах-миллионниках и определили самые популярные модели по итогам 2019 года. В Екатеринбурге таким автомобилем стала LADA Vesta. Её приобрели 1 403 раза, что составляет 6,6% от всего рынка новых машин.



Также LADA Vestа оказалась самой востребованной в Воронеже – там ей стала почти каждая десятая приобретённая новая машина.



По данным анализа, в 16 городах-миллионниках России лидерами рынка стали четыре модели. В Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Красноярске больше всего предпочитают KIA Rio.



В Уфе, Омске, Перми, Самаре, Челябинске и Волгограде больше всего приобрели автомобиль LADA Granta. В Москве самым востребованным стал Volkswagen Polo (всего купили 13 тыс. 536 экземпляров).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»