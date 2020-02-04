В марте этого года начнётся строительство моста через Нижнетагильский пруд

09:30 | 5.02.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Накануне, 4 февраля, генеральный директор ООО «АльмакорГруп» Алексей Афонский и директор муниципального казенного предприятия «Служба заказчика городского хозяйства» Борис Моров подписали «дорожную карту» по строительству мостового перехода через Нижнетагильский пруд.



В Департаменте информационной политики Свердловской области отмечают, что подрядчик уже в феврале приступит к подготовке техники и площадки. Сама работа начнётся в марте. Мост через Тагильский пруд планируют построить к 300-летнему юбилею города в 2022 году.



По словам господина Пинаева, строительство позволит решить проблему с логистической нагрузкой и экологической загрязненностью воздуха в центральной части города.



Как заявлял ранее губернатор Евгений Куйвашев, появление такого инфраструктурного объекта положительно скажется не только на качестве жизни тагильчан, но и послужит улучшению делового климата, инвестиционному росту в муниципалитете.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»