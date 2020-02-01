В Первоуральске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на предприятии

21:22 | 4.02.2020

Фото: yandex.ru

Первоуральская прокуратура проверила ООО «Первоуральский завод Промсталь Конструкция» на соблюдение трудового законодательства и Конституции РФ.



Прокуратура Свердловской области сообщает, что директор предприятия с июня 2016 года по сентябрь 2018 года не выплачивал зарплату сотрудникам в корыстных и личных целях, что нарушает ст. 37 Конституции РФ и ст.ст. 2, 136 ТК РФ. Предприниматель частично не выплатил заработную плату за период свыше трех месяцев, а также полностью не выплатил пособие по уходу за ребенком свыше двух месяцев сотруднику указанной организации на сумму не менее 124,8 тыс. рублей. При этом ресурсы для выплаты заработной платы и пособия по уходу за ребенком в срок имелись, однако средства организации тратились на, в том числе, личные цели руководителя.



По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы, иных выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем).



Расследование уголовного дела и фактическое устранение нарушений трудовых прав работников находится на контроле прокуратуры города.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»