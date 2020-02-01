Новости дня
21:22 | 4.02.2020
Фото: yandex.ru
В Первоуральске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на предприятии
Прокуратура Свердловской области сообщает, что директор предприятия с июня 2016 года по сентябрь 2018 года не выплачивал зарплату сотрудникам в корыстных и личных целях, что нарушает ст. 37 Конституции РФ и ст.ст. 2, 136 ТК РФ. Предприниматель частично не выплатил заработную плату за период свыше трех месяцев, а также полностью не выплатил пособие по уходу за ребенком свыше двух месяцев сотруднику указанной организации на сумму не менее 124,8 тыс. рублей. При этом ресурсы для выплаты заработной платы и пособия по уходу за ребенком в срок имелись, однако средства организации тратились на, в том числе, личные цели руководителя.
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы, иных выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем).
Расследование уголовного дела и фактическое устранение нарушений трудовых прав работников находится на контроле прокуратуры города.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:22 | 4.02.2020
В Первоуральске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на предприятии
21:06 | 4.02.2020
В Верхней Салде осуждены два торговца героином
20:37 | 4.02.2020
В Екатеринбурге подросток получил наставления от деда, а вместе с тем и сотрясение мозга
19:13 | 4.02.2020
В Екатеринбурге глыба льда чуть не убила девушку
19:01 | 4.02.2020
Стартовал прием заявок на Ural Music Night в Екатеринбурге
18:47 | 4.02.2020
За первые три дня на фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка» зарегистрировались более 100 человек
18:39 | 4.02.2020
В Перми подрядчик приступил к подготовительным работам по укреплению путепровода на улице Монастырской
18:36 | 4.02.2020
В Екатеринбурге обесточат несколько улиц из-за коммунальной аварии
18:34 | 4.02.2020
Татарстан перенимает опыт Пермского края по переходу предпринимателей с ЕНВД на другие налоговые режимы
17:58 | 4.02.2020
В частном секторе Екатеринбурга обнаружили гранату
17:52 | 4.02.2020
Пермский театр оперы и балета и Зальцбургская филармония подписали соглашение о сотрудничестве
17:05 | 4.02.2020
В Краснотурьинске мужчина, зарабатывавший на перепродаже навоза, заплатит крупный штраф
16:29 | 4.02.2020
В столице Урала сотрудницу налоговой задержали за взятку
16:09 | 4.02.2020
Трех тагильчан отправили в тюрьму за серию краж денег из банкоматов
15:38 | 4.02.2020
В Екатеринбурге перекроют движение транспорта по улице Расковой
15:12 | 4.02.2020
В Верхотурье двое злоумышленников изнасиловали и убили женщину, отказавшуюся дать им деньги на алкоголь
14:49 | 4.02.2020
В Нижнем Тагиле волонтеры ищут мужчину, пропавшего в прошлом году
14:40 | 4.02.2020
В Прикамье благодаря ЭПОСу учителя смогут создавать уроки и делиться материалами с остальными школами
14:36 | 4.02.2020
Власти Перми обсудят со студентами новое тарифное меню
14:14 | 4.02.2020
В Нижнем Тагиле планируют разбить «Романтический сад»
13:53 | 4.02.2020
На Среднем Урале растет смертность от онкологических заболеваний
13:30 | 4.02.2020
В результате ДТП в Екатеринбурге пострадал человек
13:16 | 4.02.2020
К «Лыжне России» в Свердловской области все готово: организаторы ожидают до 15 тысяч участников
13:15 | 4.02.2020
В Екатеринбурге будут судить свердловчанку, обвиняемую в преступлении в отношении опекаемого ребенка
13:03 | 4.02.2020
В рамках Всемирного дня борьбы с раком в Свердловской области проводится ряд профилактических мероприятий
12:42 | 4.02.2020
Садоводы Екатеринбурга смогут посещать бесплатный коворкинг-клуб