В Верхней Салде осуждены два торговца героином

21:06 | 4.02.2020

Фото: yandex.ru

Верхнесалдинский районный суд вынес приговор 38-летней Рубине Солдатенковой и 23-летнему Василию Зуеву. Они признаны в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в группе лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ, в группе лиц по предварительному сговору, в крупном размере).



Прокуратура Свердловской области сообщает, что Солдатенкова вступила в преступный сговор с мужчиной, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и неустановленным лицом о приобретении наркотического вещества на территории г. Нижний Тагил для дальнейшего сбыта на территории городов Верхняя и Нижняя Салда Свердловской области.



Подсудимая 30 марта 2019 года с сообщником на территории Нижнего Тагила получили от неизвестного героин, массой не менее 0,26 грамма. По пути в Верхнюю Салду Солдатенкова передала наркотик сообщнику для дальнейшего незаконного сбыта, часть которого он реализовал, а из другой части наркотика он приготовил водный раствор для хранения в шприце с целью дальнейшего сбыта.



Кроме того, 9 апреля 2019 года Солдатенкова снова сговорилась с сообщником, а также 23-летним Зуевым о приобретении наркотических средств в г. Нижний Тагил, а также последующем сбыте на территории городов Верхняя и Нижняя Салда, договорились о способе приобретения и доставки наркотического вещества.



Подсудимая у неизвестного в Нижнем Тагиле получила героин массой не менее 28,66 граммов, расфасованное на 2 пакета, передала его Зуеву. Во исполнение совместного преступного умысла, последний поместил наркотическое вещество в наружный карман своей куртки и на автомобиле совместно с участниками преступного сговора поехал до неустановленного места в г. Нижнем Тагиле, затем пересел в такси.

Солдатенкова и ее сообщник доехали на автомобиле до села Покровское, где встретились с Зуевым, который продолжал хранить наркотическое вещество у себя в куртке. Вместе с тем довести до конца свой преступный умысел и сбыть наркотические средства подсудимые не смогли, поскольку были задержаны в тот же день сотрудниками полиции.



Вину в совершении преступлений подсудимые признали частично. Верхнесалдинский районный суд назначил наказание Рубине Солдатенковой в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100 тыс. рублей, Василию Зуеву – в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 10 тыс. рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»