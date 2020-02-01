Новости дня
21:06 | 4.02.2020
Фото: yandex.ru
В Верхней Салде осуждены два торговца героином
Прокуратура Свердловской области сообщает, что Солдатенкова вступила в преступный сговор с мужчиной, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и неустановленным лицом о приобретении наркотического вещества на территории г. Нижний Тагил для дальнейшего сбыта на территории городов Верхняя и Нижняя Салда Свердловской области.
Подсудимая 30 марта 2019 года с сообщником на территории Нижнего Тагила получили от неизвестного героин, массой не менее 0,26 грамма. По пути в Верхнюю Салду Солдатенкова передала наркотик сообщнику для дальнейшего незаконного сбыта, часть которого он реализовал, а из другой части наркотика он приготовил водный раствор для хранения в шприце с целью дальнейшего сбыта.
Кроме того, 9 апреля 2019 года Солдатенкова снова сговорилась с сообщником, а также 23-летним Зуевым о приобретении наркотических средств в г. Нижний Тагил, а также последующем сбыте на территории городов Верхняя и Нижняя Салда, договорились о способе приобретения и доставки наркотического вещества.
Подсудимая у неизвестного в Нижнем Тагиле получила героин массой не менее 28,66 граммов, расфасованное на 2 пакета, передала его Зуеву. Во исполнение совместного преступного умысла, последний поместил наркотическое вещество в наружный карман своей куртки и на автомобиле совместно с участниками преступного сговора поехал до неустановленного места в г. Нижнем Тагиле, затем пересел в такси.
Солдатенкова и ее сообщник доехали на автомобиле до села Покровское, где встретились с Зуевым, который продолжал хранить наркотическое вещество у себя в куртке. Вместе с тем довести до конца свой преступный умысел и сбыть наркотические средства подсудимые не смогли, поскольку были задержаны в тот же день сотрудниками полиции.
Вину в совершении преступлений подсудимые признали частично. Верхнесалдинский районный суд назначил наказание Рубине Солдатенковой в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100 тыс. рублей, Василию Зуеву – в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 10 тыс. рублей.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:22 | 4.02.2020
В Первоуральске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на предприятии
21:06 | 4.02.2020
В Верхней Салде осуждены два торговца героином
20:37 | 4.02.2020
В Екатеринбурге подросток получил наставления от деда, а вместе с тем и сотрясение мозга
19:13 | 4.02.2020
В Екатеринбурге глыба льда чуть не убила девушку
19:01 | 4.02.2020
Стартовал прием заявок на Ural Music Night в Екатеринбурге
18:47 | 4.02.2020
За первые три дня на фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка» зарегистрировались более 100 человек
18:39 | 4.02.2020
В Перми подрядчик приступил к подготовительным работам по укреплению путепровода на улице Монастырской
18:36 | 4.02.2020
В Екатеринбурге обесточат несколько улиц из-за коммунальной аварии
18:34 | 4.02.2020
Татарстан перенимает опыт Пермского края по переходу предпринимателей с ЕНВД на другие налоговые режимы
17:58 | 4.02.2020
В частном секторе Екатеринбурга обнаружили гранату
17:52 | 4.02.2020
Пермский театр оперы и балета и Зальцбургская филармония подписали соглашение о сотрудничестве
17:05 | 4.02.2020
В Краснотурьинске мужчина, зарабатывавший на перепродаже навоза, заплатит крупный штраф
16:29 | 4.02.2020
В столице Урала сотрудницу налоговой задержали за взятку
16:09 | 4.02.2020
Трех тагильчан отправили в тюрьму за серию краж денег из банкоматов
15:38 | 4.02.2020
В Екатеринбурге перекроют движение транспорта по улице Расковой
15:12 | 4.02.2020
В Верхотурье двое злоумышленников изнасиловали и убили женщину, отказавшуюся дать им деньги на алкоголь
14:49 | 4.02.2020
В Нижнем Тагиле волонтеры ищут мужчину, пропавшего в прошлом году
14:40 | 4.02.2020
В Прикамье благодаря ЭПОСу учителя смогут создавать уроки и делиться материалами с остальными школами
14:36 | 4.02.2020
Власти Перми обсудят со студентами новое тарифное меню
14:14 | 4.02.2020
В Нижнем Тагиле планируют разбить «Романтический сад»
13:53 | 4.02.2020
На Среднем Урале растет смертность от онкологических заболеваний
13:30 | 4.02.2020
В результате ДТП в Екатеринбурге пострадал человек
13:16 | 4.02.2020
К «Лыжне России» в Свердловской области все готово: организаторы ожидают до 15 тысяч участников
13:15 | 4.02.2020
В Екатеринбурге будут судить свердловчанку, обвиняемую в преступлении в отношении опекаемого ребенка
13:03 | 4.02.2020
В рамках Всемирного дня борьбы с раком в Свердловской области проводится ряд профилактических мероприятий
12:42 | 4.02.2020
Садоводы Екатеринбурга смогут посещать бесплатный коворкинг-клуб