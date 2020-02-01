В Екатеринбурге подросток получил наставления от деда, а вместе с тем и сотрясение мозга

20:37 | 4.02.2020

Фото: yandex.ru

На улице Боровой дед решил воспитать внука, забравшего телефон у одноклассницы. В результате 12-летний ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и подозрения на сотрясение мозга.



Сообщается, что заявление о привлечении к ответственности на мужчину написала мать пострадавшего. В ходе проверки было установлено, что дедушка пришел в гости к семье вечером 14 января. Тогда мама Романа (имя ребенка – прим.ред.) рассказала отцу, что школьник взял у одноклассницы телефон и не вернул. Тогда мужчина стал общаться с внуком, последний стал нервничать и биться головой об стол. Чтобы усмирить внука дед пару раз дал ему подзатыльник. При этом медики отмечают, что травмы ребенок получил в результате удара головой о диван.



Сейчас подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 проводит проверку. Мальчик направлен на прохождение судебно-медицинского обследования для установления тяжести причиненного вреда здоровью. По итогам разбирательств будет принято соответствующее решение.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»