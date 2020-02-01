 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

19:13 | 4.02.2020

Фото: vk.com

В Екатеринбурге глыба льда чуть не убила девушку

Сегодня днем на Белореченской 23/1 глыба льда упала на капот автомобиля, стоящего под крышей дома. К счастью, девушка не пострадала.

Управляющая компания, обслуживающая дом комментарии не дает.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:22 | 4.02.2020
В Первоуральске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на предприятии

21:06 | 4.02.2020
В Верхней Салде осуждены два торговца героином

20:37 | 4.02.2020
В Екатеринбурге подросток получил наставления от деда, а вместе с тем и сотрясение мозга

19:53 | 4.02.2020
В Екатеринбурге убийце девушек на Уктусе продлили срок содержания под стражей

19:13 | 4.02.2020
В Екатеринбурге глыба льда чуть не убила девушку

19:01 | 4.02.2020
Стартовал прием заявок на Ural Music Night в Екатеринбурге

18:47 | 4.02.2020
За первые три дня на фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка» зарегистрировались более 100 человек

18:39 | 4.02.2020
В Перми подрядчик приступил к подготовительным работам по укреплению путепровода на улице Монастырской

18:36 | 4.02.2020
В Екатеринбурге обесточат несколько улиц из-за коммунальной аварии

18:34 | 4.02.2020
Татарстан перенимает опыт Пермского края по переходу предпринимателей с ЕНВД на другие налоговые режимы

18:27 | 4.02.2020
На два дня массовые катания на пермском стадионе «Юность» будут приостановлены

18:24 | 4.02.2020
В Перми расторгают контракт с нерадивым подрядчиком, который не чистил лестницы

17:58 | 4.02.2020
В частном секторе Екатеринбурга обнаружили гранату

17:52 | 4.02.2020
Пермский театр оперы и балета и Зальцбургская филармония подписали соглашение о сотрудничестве

17:43 | 4.02.2020
Жители свердловского поселка жалуются на «оптимизацию» системы здравоохранения

17:26 | 4.02.2020
В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в разбойном нападении на пенсионерку

17:05 | 4.02.2020
В Краснотурьинске мужчина, зарабатывавший на перепродаже навоза, заплатит крупный штраф

16:54 | 4.02.2020
На Среднем Урале ожидается мокрый снег, гололедица и сильные порывы ветра

16:29 | 4.02.2020
В столице Урала сотрудницу налоговой задержали за взятку

16:09 | 4.02.2020
Трех тагильчан отправили в тюрьму за серию краж денег из банкоматов

15:38 | 4.02.2020
В Екатеринбурге перекроют движение транспорта по улице Расковой

15:12 | 4.02.2020
В Верхотурье двое злоумышленников изнасиловали и убили женщину, отказавшуюся дать им деньги на алкоголь

14:49 | 4.02.2020
В Челябинске соберутся школьники со всего Урала для участия в олимпиаде

14:49 | 4.02.2020
В Нижнем Тагиле волонтеры ищут мужчину, пропавшего в прошлом году

14:40 | 4.02.2020
В Прикамье благодаря ЭПОСу учителя смогут создавать уроки и делиться материалами с остальными школами

14:36 | 4.02.2020
Власти Перми обсудят со студентами новое тарифное меню

14:32 | 4.02.2020
Житель Камышлова чуть не убил знакомого, приревновав к нему свою жену

14:14 | 4.02.2020
В Нижнем Тагиле планируют разбить «Романтический сад»

13:53 | 4.02.2020
На Среднем Урале растет смертность от онкологических заболеваний

13:30 | 4.02.2020
В результате ДТП в Екатеринбурге пострадал человек

13:16 | 4.02.2020
К «Лыжне России» в Свердловской области все готово: организаторы ожидают до 15 тысяч участников

13:15 | 4.02.2020
В Екатеринбурге будут судить свердловчанку, обвиняемую в преступлении в отношении опекаемого ребенка

13:03 | 4.02.2020
В рамках Всемирного дня борьбы с раком в Свердловской области проводится ряд профилактических мероприятий

12:55 | 4.02.2020
Жители Прикамья смогут подать в МФЦ заявку на соцобслуживание на дому

12:42 | 4.02.2020
Садоводы Екатеринбурга смогут посещать бесплатный коворкинг-клуб

12:26 | 4.02.2020
Екатеринбургские легкоатлеты завоевали две золотых и четыре серебряных медали на первенстве России





Мы в соцсетях


Патрульный участок


Архив
«    Февраль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 


 