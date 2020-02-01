В Екатеринбурге глыба льда чуть не убила девушку

19:13 | 4.02.2020

Фото: vk.com

Сегодня днем на Белореченской 23/1 глыба льда упала на капот автомобиля, стоящего под крышей дома. К счастью, девушка не пострадала.



Управляющая компания, обслуживающая дом комментарии не дает.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»