В Екатеринбурге обесточат несколько улиц из-за коммунальной аварии

18:36 | 4.02.2020

Фото: oblgazeta.ru

В Железнодорожном районе Екатеринбурга запланировано отключение электроэнергии сразу на нескольких улицах. Ограничение будет связано с устранением последствий коммунальной аварии.



Пресс-служба администрации района отмечает, что ремонтные работы будут проходить 5, 6, 10 и 11 февраля с 09:00 до 17:00, включение будет производиться без дополнительного предупреждения. Сообщается, что под обесточивание попадают дома, расположенные на улицах Читинская, Волжская и Решетская.



«Екатеринбургская электросетевая компания» уведомляет, что без электроэнергии останутся жители домов на улице Реактивной 66-126, переулке Боковом 1-5, 18-22, улице Апрельской 1а-17а, 2-18, 18а, 18в, переулке Родниковом 1-5, 2, 2а, переулке Разъездном 1-11, 2-14.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»