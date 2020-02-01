В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в разбойном нападении на пенсионерку

17:26 | 4.02.2020

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбое, который произошел в Екатеринбурге 27 января. Тогда двое мужчин в масках проникли в дом на улице Татищева и забрали у 69-летней пенсионерки деньги, угрожая ножом. Также они ранили в лицо мужа женщины, вступившегося за супругу.



Оперативникам уголовного розыска удалось выйти на след злоумышленников. В результате задержали двух ранее судимых мужчин. Также вместе с ними в дежурную часть доставили 34-летнюю женщину. Сотрудники полиции считают, что она могла исполнять роль наводчицы.



Как рассказали в УМВД по Екатеринбургу, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы.



Также пресс-служба УМВД по Екатеринбургу опубликовала фото подозреваемых. Если вы пострадали от лиц этих людей, то следует сообщить об этом в полицию по телефону 8 (343) 356-42-09 или 02.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»