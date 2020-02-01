В Краснотурьинске мужчина, зарабатывавший на перепродаже навоза, заплатит крупный штраф

17:05 | 4.02.2020

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

В промышленной зоне города Краснотурьинска государственные инспектора Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области выявили незаконное складирование навоза на площади около 1675 кв. метров. Сотрудниками полиции был установлен предприниматель, который занимаясь техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, решил улучшить свое финансовое положение и купил у совхоза навоз для дальнейшей перепродажи садоводам.



Реализовать весь купленный навоз он не смог, по условиям договора директор совхоза требовал его вывезти, поэтому коммерсант решил складировать «удобрение» на земельном участке знакомого. Уже в полиции он узнал, что знакомый не является владельцем данной земли с июля 2019 года, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.



За нарушение требований в области обращения с отходами возбуждено административное дело, мужчине грозит штраф от 30-ти до 50-ти тысяч рублей.



В настоящее время из-за погодных условий навоз спросом у садоводов не пользуется, поэтому реализовать его и привести территорию в надлежащий вид предприниматель обязался в весенний период в садово-огородную компанию.

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