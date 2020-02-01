Новости дня
17:05 | 4.02.2020
Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
В Краснотурьинске мужчина, зарабатывавший на перепродаже навоза, заплатит крупный штраф
Реализовать весь купленный навоз он не смог, по условиям договора директор совхоза требовал его вывезти, поэтому коммерсант решил складировать «удобрение» на земельном участке знакомого. Уже в полиции он узнал, что знакомый не является владельцем данной земли с июля 2019 года, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.
За нарушение требований в области обращения с отходами возбуждено административное дело, мужчине грозит штраф от 30-ти до 50-ти тысяч рублей.
В настоящее время из-за погодных условий навоз спросом у садоводов не пользуется, поэтому реализовать его и привести территорию в надлежащий вид предприниматель обязался в весенний период в садово-огородную компанию.
© «Вечерние ведомости»
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