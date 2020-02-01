На Среднем Урале ожидается мокрый снег, гололедица и сильные порывы ветра

16:54 | 4.02.2020

Антон Гуськов / ЕАН

По данным синоптиков, завтра, 5 февраля, в Свердловской области ожидается сильный мокрый снег, гололедица и порывы ветра до 18 м/с. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по региону.



В связи с непогодой в области возможно налипание мокрого снега на провода, что может привести к нарушению энергоснабжения. Кроме того, гололедица может привести к увеличению количества ДТП.



МЧС по Свердловской области просит жителей быть острожными и внимательными. Водителям стоит максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, а также неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения. Пешеходам же необходимо помнить о скользких дорогах и быть аккуратными.



Добавим, что при возникновении ЧП следует незамедлительно сообщить о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС «101».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»