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16:09 | 4.02.2020
Фото: yandex.ru/images
Трех тагильчан отправили в тюрьму за серию краж денег из банкоматов
По сведениям Горелых, в октябре прошлого года завершилось производство по уголовному делу в отношении трех мужчин 1970, 1973, 1978 годов рождения. На счету злоумышленников три криминальных эпизода. Ограбленными оказались объекты на проспекте Вагоностроителей, а также на улицах Фрунзе и Каспийской. Преступников задержали сыщики ОБОП Управления уголовного розыска при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии.
Лидером группы оказался ранее судимый 46-летний тагильчанин. Он разработал план, согласно которому его товарищ 1970 года рождения подыскивал банкоматы, расположенные на первом этаже зданий, проводил разведку подвалов и помещений, проверял наличие охранной сигнализации и возможность их взлома при помощи газосварочного оборудования или пролома стен. Удостоверившись, что устройство для хранения денег можно взломать, злоумышленники прибывали к нужному объекту. Один из участников группы следил за окружающей обстановкой и обеспечивал незамедлительный отъезд с похищенным имуществом и орудиями совершения кражи.
– Незаконно проникнув в служебные помещения, любители чужих денег отключали сигнализацию и, используя электронное устройство для создания радиопомех, блокировали каналы связи комплексов для выдачи и приёма денег. Затем при помощи газосварки тагильские «гангстеры» разрезали боковые стенки банкоматов и без особых проблем похищали имевшуюся наличность. За период с ноября 2017 года по февраль 2019 года фигурантами уголовного дела было похищено 8 114 800 рублей. С целью доказательства вины соучастников следователем МВД и оперативниками ОБОП проведены обыски по месту жительства обвиняемых и подсобных помещений, приспособленных для хранения средств и орудий преступлений, проведено 33 судебных экспертизы, результаты которых подтвердили причастность фигурантов к совершенным преступлениям, – рассказал полковник Горелых.
Задержанные частично признали свою причастность к совершению краж, однако собранные доказательства позволили следствию ОВД привлечь их к уголовной ответственности.
По факту краж полицией было возбуждено и расследовано уголовное дело, предусмотренное пунктами «а», «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере». По словам полковника Горелых, суд признал злоумышленников виновными и отправил их в колонию общего режима. Так, Евгений Галимулин отправился на тюремные нары на три с половиной года, Юрий Медведев - на три, а Павел Прищенко – на четыре с половиной. Также с них будут взысканы крупные суммы в пользу пострадавших организаций.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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