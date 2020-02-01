В Нижнем Тагиле волонтеры ищут мужчину, пропавшего в прошлом году

14:49 | 4.02.2020

Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В Нижнем Тагиле пропал 45-летний Олег Валентинович Диденко. Он ушел из дома 22 декабря 2019 года, оставил включенным телевизор, однако обратно не вернулся. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».



Приметы пропавшего: рост 182 см, худощавое телосложение, серые глаза, седые волосы, короткая стрижка.



На момент пропажи он был одет в светло-коричневую куртку, темно-синие спортивные штаны с белыми лампасами, темно-синие с серыми вставками кроссовки и черную шапку.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Олега Валентиновича, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»