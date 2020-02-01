Житель Камышлова чуть не убил знакомого, приревновав к нему свою жену

14:32 | 4.02.2020

Фото: СКР по Свердловской области

Жителя Камышлова признали виновным в покушении на убийство на почве ревности. Об этом сообщили в СКР по Свердловской области.



Следствие и суд установили, что в сентябре прошлого года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения приревновал знакомого к своей жене и на почве ревности дважды ударил ножом в спину мужчины. Однако реализовать умысел на причинение смерти злоумышленнику не удалось, так как пострадавший выбил из его руки нож и убежал.



Ревнивец не стал скрываться с места преступления. Он выпил водки, покурил на крыльце и зашел в дом, дожидаясь приезда полиции. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов, которым о произошедшем рассказали родственники пострадавшего.



Суд приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы сроком на шесть с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»