Новости дня
14:32 | 4.02.2020
Фото: СКР по Свердловской области
Житель Камышлова чуть не убил знакомого, приревновав к нему свою жену
Следствие и суд установили, что в сентябре прошлого года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения приревновал знакомого к своей жене и на почве ревности дважды ударил ножом в спину мужчины. Однако реализовать умысел на причинение смерти злоумышленнику не удалось, так как пострадавший выбил из его руки нож и убежал.
Ревнивец не стал скрываться с места преступления. Он выпил водки, покурил на крыльце и зашел в дом, дожидаясь приезда полиции. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов, которым о произошедшем рассказали родственники пострадавшего.
Суд приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы сроком на шесть с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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