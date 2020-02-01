В Нижнем Тагиле планируют разбить «Романтический сад»

14:14 | 4.02.2020

Фото: yandex.ru/images

Сегодня, 4 февраля, администрация Нижнего Тагила заявила о готовности принять участие в конкурсном отборе проектов по благоустройству объектов досуга в рамках госпрограммы повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области. Мэрия планирует благоустроить территорию в районе медицинского колледжа.



В случае одобрения заявки на благоустройство сквера Нижний Тагил получит субсидию в размере четырех миллионов рублей. На эти деньги в сквере, получившем рабочее название «Романтический сад», планируется заменить асфальтовое покрытие, установить скамейки оригинального дизайна, навесы от дождя и разбить большие клумбы. Также будет демонтирован технический резервуар для воды, который когда-то использовал цирк. На его месте появится светодиодный фонтан.



Кроме того, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев предлагает организовать открытую wi-fi сеть и создать уникальную фотозону: «Это место должно привлекать тагильчан и гостей города. Быть красивым и необычным».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»