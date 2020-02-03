На Среднем Урале растет смертность от онкологических заболеваний

13:53 | 4.02.2020

Фото: oonkologii.ru

В Свердловской области смертность от онкологических заболеваний каждый год прирастает на 0,5%, а заболеваемость за последние десять лет выросла на 25%. Об этом заявил главврач областного онкодиспансера Владимир Елишев.



По словам Елишева, основной фактор риска – это возраст, так как, если онкологическое заболевание получается выявить на первой или второй стадии, то в большинстве случаев возможно излечение. Поэтому на данный момент в онкодиспансере развиваются онкоскрининговые обследования, которые проходят по программе диспансеризации.



В столице Урала, наоборот, показатели смертности от онкологических заболеваний снижаются. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Денис Демидов. Однако, по его словам, в городе растет заболеваемость. Поэтому становится важным проводить своевременную диагностику. Так, в поликлиниках города стали чаще выявлять заболевания на ранних стадиях.



Кроме того, Демидов заявил, что в этом году планируется запустить центр онкологической помощи, а также горожане могут пройти онкоскрининг во время диспансеризации.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»