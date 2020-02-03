В результате ДТП в Екатеринбурге пострадал человек

13:30 | 4.02.2020

Фото: Е1

В уральской столице на ВИЗе произошло ДТП, в ходе которого две легковушки на скорости влетели в поворачивающий налево грузовик. Из-за этого пострадала 40-летняя женщина, сейчас она находится в реанимации.



Авария случилась на перекрестке Татищева – Токарей. Из-за нее на дороге образовались пробки, также было заблокировано движение трамваев в сторону центра.



На данный момент выяснением обстоятельств занимаются сотрудники ГИБДД.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»