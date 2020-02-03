В Екатеринбурге будут судить свердловчанку, обвиняемую в преступлении в отношении опекаемого ребенка

13:15 | 4.02.2020

Фото: ptzgovorit.ru

В Екатеринбурге будут судить местную жительницу, обвиняемую в убийстве малолетнего ребенка, взятого ею под опеку, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.



В преступлении также обвиняют и мужа женщины. Уточняется, что опека над ребенком-инвалидом была установлена в 2017 году. Обвиняемые применяли в отношении него физическое насилие по малозначительным поводам из-за личной неприязни. В июле 2018 года опекуны причинили ребенку закрытую черепно-мозговую травму, в результате чего он скончался.



В итоге в отношении женщины расследовали дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч.2 ст.117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»