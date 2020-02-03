В рамках Всемирного дня борьбы с раком в Свердловской области проводится ряд профилактических мероприятий

13:03 | 4.02.2020

Фото: gribveselka.by

В Свердловской области проводятся профилактические мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы против онкологических заболеваний. Как сообщили в департаменте информполитики региона, процедуры направлены на профилактику и раннюю диагностику рака.



Так, в медорганизациях на этой неделе будут проводиться лекции на тему онконастороденности, школы здоровья и мастер классы, на которых специалисты будут давать консультации пациентам. Кроме того, в населенных пунктах для свердловчан будет организовано обследование в мобильных комплексах.



Также уральцам можно пройти обследование или диспансеризацию.



Следует напомнить, что более 30% случаев возникновения онкологии можно предотвратить с помощью здорового образа жизни.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»