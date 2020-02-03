Новости дня
12:04 | 4.02.2020
Фото: news.ru
В Свердловской области нет больных китайским коронавирусом
По данным ведомства, в аэропорту Кольцово продолжают действовать меры по усиленному санитарно-карантинному контролю. Специалисты также проводят телевизионный контроль всех портов, прибывающих их стран, где зафиксированы вспышки инфекции.
Так, сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» провели лабораторное обследование 876 пассажиров, прибывших из города Санья. Коронавируса у граждан не выявлено, поэтому никаких ограничительных мер в их отношении не может быть применено. У 17 граждан с симптомами ОРВИ также не было выявлено инфекции.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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