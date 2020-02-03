В екатеринбургском музее ОДО открыли пункт оцифровки фронтовых фотографий и писем

11:41 | 4.02.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге в музее окружного Дома офицеров появился пункт оцифровки фотографий и фронтовых писем. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, горожане смогут оставить в пункте документы участников Великой Отечественной войны на вечную память.



Все материалы из семейных архивов после цифровой обработки специалисты разместят в мультимедийной галерее на аллее Главного храма Вооруженных сил России в рамах проекта «Дорога памяти». Таким образом екатеринбуржцы получают возможность вписать в историю подвиг конкретного человека.



«Количество тех, кто включён в базу, растёт ежесекундно. Планируется, что их общее количество может вырасти до 30 миллионов человек. Проект будет работать вплоть до 9 мая, чтобы успеть к Дню Победы, но и после люди могут прийти и оставить память о своих близких на века», – отметил заведующий военно-историческим залом Дома офицеров Центрального военного округа Сергей Конов.



Следует отметить, что «Дорога памяти» является общедоступной единой базой данных об участниках войны.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»