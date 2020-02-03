В Свердловской области запустили пилотный проект по ремонту домов-объектов культурного наследия

11:21 | 4.02.2020

Фото: okn.midural.ru

В Свердловской области запустили пилотный проект по ремонту жилых домов-объектов культурного наследия. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в Фонд капитального ремонта вошли 44 многоквартирных дома Екатеринбурга и Нижнего Тагила.



В рамках проекта специалисты проведут техмониторинг состояния зданий и определят, что нужно отремонтировать в первую очередь. Отмечается, что ремонту не подлежат предметы охраны, как правило это фасад и крыша.



«Как правило, к предметам охраны домов-памятников относятся фасад и крыша, но не инженерные коммуникации. Последние не несут эстетической ценности, и их ремонт может быть произведен по расценкам обычного многоквартирного дома. Поэтому мы планируем обновление только тех систем и конструкций, которые не являются предметом охраны», – сообщил генеральный директор Фонда Станислав Суханов.



Добавим, что, согласно плану мероприятий, к конце третьего квартала текущего года Фонд проведет аукционы по выбору подрядных организаций для разработки проектно-сметной документации.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»