В Екатеринбурге приставы забрали у предпринимателя три грузовика из-за долга в два миллиона

10:13 | 4.02.2020

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области

Приставы забрали у екатеринбуржца три грузовика из-за долга размером порядка двух миллионов рублей. Как сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области, мужчина задолжал деньги своему знакомому по договору займа под залог двух МАЗ – Купава и Вольво.



Отмечается, что займодатель по истечении срока займа, так и не получив свои деньги, решил обратиться в суд. Тогда транспортные средства объявили в розыск. Знакомый предпринимателя рассказал приставам, на какой автостоянке тот чаще всего ставил грузовики. В итоге их действительно обнаружили в указанном месте.



Если мужчина погасит долг, то его автомобили будут проданы с публичных торгов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»