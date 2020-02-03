«Уральские авиалинии» не пустили в самолет, отправлявшийся из Китая в Екатеринбург, около 70 пассажиров

10:08 | 4.02.2020

Фото: REUTERS

Сотрудники авиакомпании «Уральские авиалинии» не взяли на борт около 70 пассажиров, направлявшихся из Китая в Екатеринбург. Речь идет о гражданах стран СНГ, у которых были куплены билеты на рейс.



Инцидент произошел в аэропорту Сиань Сяньян, расположенном в 800 километров от города Ухань. Как передает «Коммерсантъ», в авиакомпании сказали, что это связано с отсутствием мест на борту, однако очевидцы сообщили, что в самолет пустили только около десятка россиян.



Не допущенные на рейс пассажиры также рассказали, что авиакомпания не предоставила документов, в которых сказано о запрете допуска иностранцев на борт самолета. Однако, как сообщили порталу Е1 в пресс-службе «Уральских авиалиний», с 1 февраля перевозчик имеет право работать только с гражданами России, а не попавшие в самолет пассажиры смогут вернуть деньги за билет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»