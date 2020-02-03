В Нижнем Тагиле огласят приговор членам группы, обвиняемым в краже металла с «УВЗ»

09:52 | 4.02.2020

В Дзержинском районном суде Нижнего Тагила сегодня, 4 февраля, огласят приговор членам и организаторам группы, по версии следствия причастным к хищению металла с территории «Уралвагонзавода» на сумму более 16 миллионов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, обвиняемых в краже имущества с ноября 2015 по август 2017 года.



Кроме кражи, они обвиняются в создании организованного преступного сообщества либо участии в нем. Гособвинение запросило подсудимым, среди которых есть и сотрудники «УВЗ» от 2,5 до 16,5 лет лишения свободы в зависимости от тяжести статьи.



Задержали членов группы в ночь с 24 на 25 августа 2017 года при очередной попытке кражи ферросплавов и чугуна в момент погрузки похищаемого имущества. Преступление было предотвращено сотрудниками МУ МВД России «Нижнетагильское», которые задержали на месте преступления несколько соучастников.

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