Ночью в Свердловской области горела иномарка

09:23 | 4.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в городе Асбест Свердловской области горела иномарка «Honda Civic», об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.



Пожар произошел на улице Махнева. Пламя повредило моторный отсек автомобиля. Чтобы потушить огонь, на место выезжали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Они справились с огнем за 2 минуты

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»