Свердловчанка обвинила «Уральские авиалинии» в утаивании информации о пересадке в Китае из-за ситуации с коронавирусом

09:01 | 4.02.2020

Фото: astravolga.ru

Жительница Свердловской области обвинила «Уральские авиалинии» в утаивании информации о пересадке в Китае в связи с ситуацией с коронавирусом. По словам девушки, она покупала билет на прямой рейс Бангкок – Екатеринбург, а об изменениях в маршруте нигде не было сказано.



Тагильчанка Полина утверждает, что с этой проблемой столкнулись и другие пассажиры, покупавшие билеты на рейс.



«Авиакомпания «Уральские авиалинии» при продаже билетов скрыла информацию о том, что мой рейс полетит через Китай, что у нас будет пересадка в Китае. Вопрос на засыпку: почему и зачем это было сделано? Ясно, что если бы я это увидела, то купила бы другой билет. Прямой. Я и покупала прямой билет. А оказалось, что у нас была пересадка. И я об этом узнала, только подлетая к Китаю. Большинство [пассажиров] в нашем салоне были китайцами. Я не понимаю, зачем это было сделано. Зачем скрыли эту информацию», — рассказала свердловчанка на своей странице в Instagram.



В электронных билетах, присланных по электронной почте, также не было информации о пересадке. Поэтому пассажиры были удивлены. В авиакомпании, в свою очередь заявили, что претензия не имеет оснований, так как при покупке билета на официальном сайте авиакомпании всегда указывается информация о пересадках.



«Авиакомпания не ставит своей целью вводить клиентов в заблуждение. Данная претензия не имеет оснований, поскольку при покупке авиабилета на официальных ресурсах всегда указывается полный маршрут следования, в том числе пункты дополнительных посадок. Информационные телевизоры в аэропорту Бангкока могут не содержать всех подробностей. Пассажир всегда может обратиться в службу поддержки пассажиров и заблаговременно уточнить все детали своего полета», — цитирует «Уральские авиалинии» портал Е1.



Следует отметить, что, когда девушка вернулась домой, то попала в инфекционную больницу Нижнего Тагила с подозрением на коронавирус.











Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»