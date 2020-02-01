На трассе «Екатеринбург – Шадринск - Курган» в результате ДТП скончался мужчина

21:49 | 3.02.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В УГИБДД по Свердловской области предупредили об опасности выезда на полосу встречного движения. Согласно статистике, за январь 2020 года было зарегистрировано 58 ДТП, что выше на 38% аналогичного периода прошлого года. Так, на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» накануне из-за выезда легковушки на встречку случилась авария, в результате которой погиб водитель автомобиля.



ДТП произошло на 117 километре дороги. Водитель «Рено» не обеспечил контроль за движением машины, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Стоит отметить, что также в аварии пострадали водитель и пассажир отечественного автомобиля. Они госпитализированы с различными травмами.



В Госавтоинспекции отметили, что с целью пресечения подобных нарушений теперь сотрудники авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии по Свердловской области и специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области будут вести наблюдение за водителями с летательного аппарата с комплексом «ОКО-60». Оператор комплекса, при нарушении водителем ПДД, будет отслеживать происходящее и отправлять видеоизображение полицейским для дальнейших административных действий.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»