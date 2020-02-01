Свердловскую область могут переименовать

21:30 | 3.02.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В рамках внесения изменений в Конституцию могут переименовать Свердловскую область. С таким предложением выступил настоятель Храма на крови протоиерей Максим Миняйло на казачьей конференции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечество» в Москве.



«[Яков Свердлов] принимал самое непосредственное участие в уничтожении казаков и был автором так называемого декрета „О расказачивании“ и организатором убийства царской семьи», — цитирует Максима Миняйло ИА «Красная весна».



Таким образом, по мнению Миняйло, городу святой Екатерины в «области убийц» не место. Священнослужитель также предложил провести среди свердловчан опрос о переименовании во время всенародного голосования за внесение поправок в Конституцию.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»