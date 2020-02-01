Уральское село уже год топит грунтовыми водами, но в сельсовете их лишь кормят обещаниями

Жители села Байкалово жалуются на подтопление территории грунтовыми водами и бездействие администрации сельского поселения в этом вопросе. Подтопленными оказались несколько частных домов на улице Озерной. Такая ситуация наблюдается не первый год, сельчане неоднократно жаловались в администрацию Байкаловского сельского поселения, но результата это не принесло.«В подполе стоит вода круглый год, к домам не подъехать, не пройти. Дорог нет, дров не подвезти, скорой помощи и пожарным не проехать, болото уже образовалось, бобры бегают. В сельсовет писали, но там одни обещания», – жалуются сельчане.За помощью они обратились к депутату Законодательного Собрания Свердловской области Александру Коркину.«Ситуацию бы исправило устройство водоотводной канавы, я подготовил соответствующий запрос, надеюсь, необходимые средства будут изысканы, ситуацию буду держать на контроле», – рассказал народный избранник.По словам главы Байкальского сельского поселения Дмитрия Лыжина, в прошлом году была подготовлена смета, согласно которой для того, чтобы прокопать дренажные канавы, необходимо 1,5 миллиона рублей. Он выходил на согласительную комиссию в Министерстве финансов Свердловской области, но пока средства администрации не выделили.«Я только сейчас оттуда приехал. В прошлом году там тоже было подтопление, территория находится в болотистой местности. Жители ко мне уже обращались. От этой проблемы нам никуда не уйти, пока сами не решим, если деньги не найдем, будем частично, участками весной окапывать», – говорит Дмитрий Лыжин.