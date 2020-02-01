В Невьянске будут судить трех свердловчан, обвиняемых в нарушении права на неприкосновенность жилища

19:56 | 3.02.2020

Фото: regnum.ru

В Невьянске будут судить двоих мужчин и одну женщину, обвиняемых в нарушении конституционного права своего знакомого на неприкосновенность жилища, об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



Инцидент произошел 1 ноября. Мужчины и девушка, будучи пьяными, пришли к своему знакомому, чтобы попросить у него денег на покупку алкоголя. Когда компания постучалась в двери, хозяин квартиры решил не открывать и не пустил гостей. После этого один из взломал дверь и проник в квартиру.



Сейчас уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»