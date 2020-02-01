Екатеринбуржцев приглашают на экскурсию в здание аэропорта «Уктус»

19:14 | 3.02.2020

Жителей и гостей Екатеринбурга приглашают на экскурсию в бывший аэровокзал аэропорта «Уктус» (ул. Белинского, 246). Мероприятие пройдёт 9 февраля, начало в 12:00. Вход свободный.



Активисты сообщества «Реальные истории» отмечают, что аэропорт «Уктус» имел государственное значение в развитии гражданской авиации. Он был ключевым пунктом на основном магистральном маршруте от Москвы до Иркутска. Также общественники предполагали, что здание аэровокзала – единственное сохранившееся в России, построенное до войны по индивидуальному проекту.



На протяжении долгого времени активисты Екатеринбурга пытаются сохранить объект как памятник истории Свердловска. По их мнению, бывший аэровокзал достоин быть памятником истории и архитектуры гражданской авиации и страны. Об этом и многом другом во время экскурсии расскажут знаменитые свердловские краеведы.



Напомним, ранее мы сообщали, что здание Уктусского аэровокзала на Ботанике могут снести. По некоторым данным, на месте аэропорта создатели торгового центра «Гринвич» возведут «золотой» автовокзал. Есть версия, что здание планируется снести примерно через восемь месяцев.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»