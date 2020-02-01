В Свердловской области отреставрируют 58 архивных дел времен Великой Отечественной войны

19:14 | 3.02.2020

Фото: altai-republic.ru

В 2020 году Государственный архив административных органов Свердловской области отреставрирует и оцифрует 58 архивных дел, состоящих из документов военных комиссариатов времен Великой Отечественной войны, об этом сообщили в департаменте информполитики региона.



В каждом деле содержится от 40 до полутора тысяч листов. В них вписана информация о приказах военных комиссариатов по основной деятельности и личному составу, книги учета военнообязанных, призванных в ряды красной армии, извещения на военнослужащих, погибших, пропавших без вести и умерших от ран в годы войны 1941-1945 гг и другие данные.



По словам директора Государственного архива административных органов Свердловской области, данные документы востребованы родственниками участников войны.



Стоит добавить, что в прошлом году специалисты оцифровали 30 архивных дел, отреставрировали и переплели 10 архивных дел, а также восстановили текст «записки военнопленных», найденные в Дегтярске в ноябре 2018 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»