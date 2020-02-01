В Екатеринбургской епархии выступили против присвоения «числа дьявола» автомобильным номерам

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Фото: zaryakubani.ru
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«Они плохо подумали прежде, чем такое предлагать. Этот проект вызывает лишь улыбку, потому что даже на уровне проекта его инициаторы не смогли нормально подготовить изменения. Как они могут не придать этому значение. Авторы проекта, что — масса примитивная, которая не понимает последствия? Прежде, чем выходить с какими-то инициативами, надо включать голову и советоваться, как указано в Священном Писании», — цитирует «Газета.Ru» секретаря совета игумена Вениамина Райникова.
Напомним, что сейчас свердловчане могут получать номера с кодами 66 и 96.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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