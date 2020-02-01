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18:14 | 3.02.2020
Фото: egurs24.ru
Главного невролога ЦВО признали виновным в получении взятки
В январе 2019 года врач должен был определить категорию годности к военной службе полковника Евгения Мучкина. Халимов, в ответ на вопрос пациента о дате выдачи справки ответил неопределенно и сказал, что документ можно выкупить за 500 тысяч рублей.
Мучкин сразу же заплатил 10 тысяч и пообещал передать остальную сумму в течение двух недель. 19 февраля 2019 года Халимова задержали при получении взятки в размере 490 тысяч рублей.
В результате подозреваемого отправили в колонию на 7,5 лет. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 1 млн рублей.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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