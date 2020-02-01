Главного невролога ЦВО признали виновным в получении взятки

18:14 | 3.02.2020

Фото: egurs24.ru

В Екатеринбурге главного невролога ЦВО Рената Халимова гарнизонный военный суд признал виновным в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили в Главном военном управлении СК РФ, подполковник медслужбы шантажировал пациента выдачей свидетельства о болезни.



В январе 2019 года врач должен был определить категорию годности к военной службе полковника Евгения Мучкина. Халимов, в ответ на вопрос пациента о дате выдачи справки ответил неопределенно и сказал, что документ можно выкупить за 500 тысяч рублей.



Мучкин сразу же заплатил 10 тысяч и пообещал передать остальную сумму в течение двух недель. 19 февраля 2019 года Халимова задержали при получении взятки в размере 490 тысяч рублей.



В результате подозреваемого отправили в колонию на 7,5 лет. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 1 млн рублей.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»