Екатеринбург захлестнула очередная волна минирований

17:54 | 3.02.2020

Сегодня, 3 февраля, сотрудники Арбитражного суда и мэрии Екатеринбурга получили очередные сообщения о том, что здания заминированы. Эти сообщения пришли днём, около 12 часов.



Источник «Вечерних ведомостей» в администрации города подтвердил информацию о том, что сообщения о минировании действительно поступали, но оттуда эвакуировать людей не стали. Из арбитражного суда люди были эвакуированы, сообщает наш корреспондент. Также, по информации наших источников, проверки сообщений о минировании прошли во всех судах и городских больницах столицы Урала.



Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что сотрудники полиции и других силовых ведомств проверили все объекты, в которые пришла информация о минировании. Он также рассказал, что этот инцидент является «очередной проделкой врагов нашего государства», и «возмездие их настигнет». Более подробная информация будет озвучена им по итогам проверочных действий.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»