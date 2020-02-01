На Урале многодетная мать спасла жизни троих детей благодаря пожарному извещателю

17:53 | 3.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Талицком городском округе благодаря пожарному извещателю многодетной матери удалось спасти жизни троих детей, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Утром 2 февраля женщина собралась постирать белье и растопить баню в своем частном жилом доме. Она стала согревать воду в стиральной машинке, поместив туда электрический кипятильник, а сама ушла за лопатой, чтобы расчистить дорожку к бане. Женщина услышала сигнал извещателя и вернулась домой.



Оказалось, что вода в стиральной машинке выкипела, и кипятильник стал плавить корпус машинки, а от высокой температуры стала тлеть лежащая рядом одежда.



Мать сразу же вывела троих детей из дома, вызвала пожарных и скорую. С огнем спасатели справились за минуту.



Дети получили отравление продуктами горения, их решили госпитализировать. К счастью, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»