В Екатеринбурге начался месячник защитника Отечества

17:12 | 3.02.2020

Фото: Свердловский областной совет ветеранов

В уральской столице стартовал месячник защитника Отечества, приуроченный к 75-летию Великой Победы. Постановление о проведении мероприятий с 1 по 29 февраля подписал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.



Как рассказали в пресс-службе администрации города, во время месячника состоятся возложение цветов к памятникам «Черный тюльпан», «Седой Урал», воинам-спортсменам, маршалу Советского Союза Г. К. Жукову, а также военно-патриотические и спортивно-массовые мероприятия для молодёжи, приёмы ветеранов Великой Отечественной войны.



В школах города будут проводиться уроки мужества, встречи с ветеранами, тематические выставки, экскурсии, творческие конкурсы и другие мероприятия.



Следует отметить, что в рамках месячника на Широкореченском мемориальном комплексе 2 февраля уже состоялся митинг, посвященный 77-й годовщине победы в Сталинградской битве, а сегодня представители горсовета ветеранов устроили мероприятие для студентов Екатеринбургского монтажного колледжа.



Напомним, что месячники защитника Отечества в Екатеринбурге проводятся ежегодно с целью патриотического воспитания подрастающего поколения.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»