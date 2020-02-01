В Свердловской области пройдёт международный фестиваль анимации

16:32 | 3.02.2020

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В Екатеринбурге и Первоуральске пройдёт первый Уральский международный фестиваль анимационного кино. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия.



По некоторым данным, фестиваль будет носить название «Евразия» и пройдёт с 25 по 30 октября. В рамках фестиваля пройдет международный конкурс анимационных фильмов, созданных за последние три года, национальный конкурс дебютов, международный конкурс детских анимационных фильмов, мастер-классы, выставки, кинопоказы и многое другое.



Председателем комитета станет заместитель губернатора Павел Креков. В оргкомитет также войдут представители министерства культуры, управления культуры Екатеринбурга и администрации Первоуральска.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»