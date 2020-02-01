На Урале остановили автобус, в котором с нарушением перевозили детей

16:07 | 3.02.2020

На трассе Екатеринбург – Тюмень сотрудники ГИБДД остановили автобус, в котором с нарушением перевозили 15 подростков.



Несовершеннолетние ехали на соревнования из Нижней Салды в Каменск-Уральский. Салон автобуса был завален сумками со спортивным инвентарём. Некоторые из пассажиров не были пристёгнуты ремнями безопасности. Кроме того, на автобусе не был установлен знак ограничения скорости.



За такие нарушения в отношении водителя автобуса составили административные материалы. Спортинвентарь пришлось оставить к ближайшей гостинице, куда позже за ним вернулся водитель. Это решение приняли для обеспечения безопасности дальнейшей поездки.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»