В Нижнем Тагиле дипломаты, общественники и представители искусства исполнили решение Президентов двух государств

15:43 | 3.02.2020

Фото предоставлено организаторами концерта

В марте 2019 года совместным решением Президентов России и Киргизии 2020 год был объявлен перекрёстным годом Российской Федерации и Киргизской Республики. На деле это означает, что в нынешнем году в каждой из этих двух стран будут проводиться мероприятия, способствующие дальнейшему сближению двух государств. В том числе и культурному сближению.



Свердловская область уже приступила к реализации этого совместного решения лидеров двух государств. Так, на днях в Нижнем Тагиле, в местном пансионате для престарелых и людей с ограниченными возможностями здоровья прошёл концерт, в ходе которого постояльцы пансионата смогли ознакомиться с различными гранями культуры Киргизии.



Свои таланты продемонстрировали и дети — участники детской фольклорной группы Кыргызской диаспоры Екатеринбурга.



В организации мероприятия приняли участие Свердловская областная общественная организация «Кыргызстан – Урал», атташе Республики Кыргызстан Чолпон Исанаева, руководитель Свердловской региональной организации «Доступная среда всем» Ольга Небесная и руководитель творческого объединения «Арт-Сфера» Владислав Жаков-Цепернят.

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