«Уральские авиалинии» отменили регулярные рейсы в Китай

15:20 | 3.02.2020

«Уральские авиалинии» до конца зимней навигации отменили регулярные рейсы в КНР и обратно. Пассажиры, которые купили билеты, могут вернуть их без штрафов и удержаний в месте приобретения.



Таким образом отменили следующие рейсы:



- U6-703/704 Екатеринбург – Пекин – Екатеринбург – с 7 февраля по 28 марта;

- U6-7709 и U6-756 Екатеринбург – Харбин – Екатеринбург с 13 по 26 марта;

- U6-859/860 Екатеринбург – Казань – Харбин и обратно с 9 февраля по 29 марта;

- U6-763/764 Екатеринбург – Сиань – Пхукет и в обратном направлении с 3 февраля до 28 марта.



Также до 24 марта не будет осуществляться рейс U6-899/900 Москва – Екатеринбург – Ордос – Бангкок и обратно.



Такое решение было принято согласно расположению Правительства РФ о временном ограничении движения через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы России с Китаем.



«Уральские авиалинии» выполнят чартерые рейсы и до 6 февраля вывезут из КНР всех уральцев.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»