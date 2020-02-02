Во всём виновата любовь: в Екатеринбурге задержали подозреваемого в серии разбойных нападений

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в серии разбойных нападений. Виной преступлениям послужила безответная любовь.Задержанным оказался оказался 22-летний безработный уроженец Пермского края, ранее судимый за совершение кражи. Он совершал преступления на территории микрорайонов Эльмаш и Уралмаш.В ходе допроса подозреваемого установлено, что он приехал в Екатеринбург около месяца назад к своей девушке. Пара жила вместе, но не ладила, из-за чего молодой человек съехал и на протяжении некоторого времени ночевал в подъездах домов. Затем он решил грабить киоски и, вооружившись кухонным ножом и прикрыв лицо кофтой, начал по ночам совершать разбойные нападения. 15 января подозреваемый совершил два преступления подряд - похитил по 100 рублей и еду в павильонах на улице Уральских рабочих и Баумана. При это мужчина угрожал работникам ножом. 20 января, около 21:00, в павильоне на улице Шефская похитил четыре булочки, 3 000 рублей из кассы.31 января задержанный подкараулил девушку и рассказал ей о своих правонарушениях. «Если ты не будешь встречаться со мной, я буду продолжать грабить киоски, а если меня поймают и посадят, в этом будешь виновата ты»,- заявил мужчина.01 февраля подозреваемого задержали в торговом центре на улице Космонавтов. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.Полиция просит граждан, пострадавших от действий мужчины, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-14 (дежурная часть отдела полиции №14) или 8-919-373-84-45 (уголовный розыск).