В Екатеринбурге спортсмен-паралимпиец начал работу курьером в «Яндекс.Еде»

Профессиональный параспортсмен из Екатеринбурга Михаил Асташв с сегодняшнего дня начал работу курьером в «Яндекс.Еде», сообщает Тelegram-канал Baza.Отметим, что Михаил занимается паратриатлоном, поэтому он сможет доставить вашу еду быстрее всех остальных. На велосипеде, по воде или просто бегом.В этом году Михаил собирается выступить на летних паралимпийских играх в Токио, и, судя по всему, у него есть все шансы на победу.