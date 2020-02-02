Двух тагильчан будут судить за фиктивную прописку таджиков

14:29 | 3.02.2020

В Нижнем Тагиле перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемые в фиктивной постановке на регистрационный учет по месту пребывания 4 граждан Республики Таджикистан, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, обвиняемый, 1977 г.р. период с 3 по 8 июля 2019 года предложил ранее знакомой обвиняемой, 1984 г.р., за денежное вознаграждение поставить на учет по месту пребывания в квартире, собственником которой она является, 4 знакомых ему иностранцев.



Получив от граждан Таджикистана денежное вознаграждение, мужчина подготовил необходимый для постановки на миграционный учет пакет документов и передал его соучастнице, которая предоставила их в МФЦ. При этом подсудимые понимали, что кто-либо из иностранных граждан проживать в квартире не будет. За указанную услугу обвиняемые получили от каждого мигранта по 700 рублей за человека, в свою очередь иностранный гражданин на получил право законного нахождения на территории Российской Федерации.



В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое направлено для рассмотрения по существу мировому судье. Санкция статьи в качестве наиболее строгого наказания предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок до 3 лет.

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