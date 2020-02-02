В Свердловской области вырос уровень собираемости взносов на капремонт

13:55 | 3.02.2020

Фото: upravlenie-gkh.ru

В Свердловской области выросла собираемость взносов на капитальный ремонт. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил гендиректор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.



По его словам, в 2019 году собираемость взносов на капитальный ремонт составила 96,43%.



Добавим, что Станислав Суханов ранее рассказал, что план по капремонту на 2019 год на Среднем Урале выполнен на 100%.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»