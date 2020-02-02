Вице-премьер РФ считает постройку метро в Екатеринбурге нецелесообразной

13:38 | 3.02.2020

Новый вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что «метро целесообразно строить там, где гарантирован пассажиропоток не меньше 30 тыс. человек в час». Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».



Марат Хуснуллин предложил вместо метро прокладывать в регионах трамвайные маршруты. «Если же в городе ветка повезет только 10 тыс. человек в час, то тогда лучше строить скоростной трамвай. Вообще, считаю лучшей альтернативой метро в таких городах скоростной рельсовый транспорт, который нужно развивать», — заявил он.



Добавим, что в 2018 году екатеринбургский метрополитен перевез 47 миллионов пассажиров, примерно — 130 тысяч человек в день. При этом было отмечено снижение числа пассажиров на 5% по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель ниже того, на который ориентировался вице-премьер.



Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»