В Екатеринбурге оперативники УЭБиПК и бойцы ОМОН закрыли покерный клуб на месте бывшего фитнес-центра

В Екатеринбурге силовики пресекли деятельность покерного клуба, в котором проводились игры под видом практических обучающих занятий. Спецоперация оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области при силовом сопровождении бойцов ОМОН Росгвардии и участии общественников прошла вечером 1 февраля на улице Московской, 287. Покерный клуб находился в подвальном помещении бывшего фитнес-центра.Так называемая «Уральская школа покера» открылась в начале января, её владельцы искали посетителей через социальные сети, а также рассылали приглашения через мессенджер WhatsApp.Организаторы покерного клуба завуалировали свою деятельностью под проведение обучения для игры в покер – оно действительно проводилось, но, как правило, в будние дни. С пятницы по воскресенье здесь играли в покер на деньги, «вход» составлял 10 тысяч рублей. Чтобы обезопасить себя от возможного уголовного наказания владельцы заведения просили посетителей подписать договор, что они пришли сюда обучаться, а деньги наличными в руки не брали – только через терминал или безналичным расчетом.На момент проведения спецоперации в клубе находилось около 15 человек – игроки и персонал, включая так называемых тренеров – «педагогов», которые раздавали фишки. Из помещения изъяты кейсы с фишками и картами, шесть игральных столов, документация, денежные средства.Оперативники УЭБиПК в настоящий момент устанавливают круг лиц, причастных к организации и проведению незаконных азартных игр, по окончании проверки материалы будут переданы в органы Следственного комитета.