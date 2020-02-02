13:06 | 3.02.2020

Фото: mordovmedia

В столице Урала усилят работу по расчистке дорог и тротуаров от снега и ледяных образований. Такое требование выдвинут исполняющий обязанности Главы Екатеринбурга Александр Ковальчик сегодня, 3 февраля, на оперативном совещании.



Также Ковальчик отметил, что дорожная уборочная техника дойдёт до каждой улицы уральской столицы. Кроме того, коммунальщики должны сделать акцент на качестве уборки тротуаров, площадок остановочных комплексов, пешеходных переходов и других зон, предназначенных для передвижения людей. Их в первую очередь необходимо освобождать от снега, а также наледи, посыпая проблемные участки мелкофракционным щебнем.



Отметим, по информации Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга 2 февраля в уборке было задействовано 184 единицы техники и 332 дорожных рабочих. Всего вывезли и утилизировано 3 тысячи 317 тонн снега. Минувшей ночью использовали 313 единиц спецтехники и 139 дорожных рабочих и вывезли 8 тысяч 643 тонны снега.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»