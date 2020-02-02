Владелец «Сима-лэнда» отправил в Китай два миллиона защитных масок

13:04 | 3.02.2020

Фото: паблик «Лампа» во «Вконтакте»

Бизнесмен, владелец компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский отправил в Китай, где бушует вспышка коронавируса, два миллиона защитных масок, а также защитные костюмы и перчатки. Об этом сообщает паблик «Лампа» во «Вконтакте».



Фура сейчас едет до Новосибирска, а затем самолетом груз доставят в Харбин.



Ранее сообщалось, что в Китае, где происходит разгул смертельного коронавируса, наблюдается дефицит медицинских масок, без которых люди не выходят на улицы. Цены на медицинские маски выросли в три раза.

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